Voorlopige hechtenis verlengd voor verdachte dodelijke schietpartij McDonald's Zwolle

De 32-jarige man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij de McDonald’s in Zwolle blijft 90 dagen langer in voorlopige hechtenis. Dat oordeelt de raadkamer gevangenhouding van de rechtbank Overijssel. De man blijft zitten in volledige beperking. Dat betekent dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van moord op de twee mannen uit Zwolle.

Voldoende redenen

De raadkamer gevangenhouding oordeelt dat er voldoende redenen zijn om de verdachte langer vast te houden. De man wordt verdacht van een ernstig feit en er is sprake van een geschokte rechtsorde. Ook is het onderzoek door de politie en het OM nog in volle gang.

Schietpartij McDonald’s

Op woensdag 30 maart was er rond 18.00 uur een schietpartij in de McDonald’s in Zwolle. De man die vervolgens werd aangehouden, meldde zich diezelfde avond bij het politiebureau in Deventer. Op vrijdag 1 april besliste de rechter-commissaris dat de man voor 14 dagen in voorlopige hechtenis moest blijven. De eerste openbare zitting in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij bij de McDonald’s is binnen 90 dagen. Een precieze datum is nog niet bekend.