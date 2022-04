Politie doet onderzoek naar woningoverval Den Ham

Rond 10:45 uur werd een van de bewoners van een woning aan de Sietse Veldstraweg overvallen door vermoedelijk twee personen. Er is nog niet bekend of er bij de woningoverval iets is buitgemaakt. Ook is het vooralsnog onbekend of er wapens bij zijn gebruikt. De bewoner bleef gelukkig ongedeerd. Door getuigen is in de omgeving van de Sietse Veldstraweg een goudkleurig voertuig gezien. Via Burgernet hebben we opgeroepen uit te kijken naar dit voertuig. Deze is nog niet aangetroffen.

Onderzoek gestart

De politie is direct een uitgebreid onderzoek gestart naar deze woningoverval. De recherche en de Forensische Opsporing zijn ter plaatse gekomen en er is buurtonderzoek gedaan. Ook zullen we met het slachtoffer in gesprek gaan. Er is nog niemand aangehouden.