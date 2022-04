Politie houdt 31-jarige verdachte in onderzoek misdrijf Daan Meléé opnieuw aan

De politie heeft donderdagochtend in Hengelo een 31-jarige man aangehouden. 'Het betreft hier een verdachte die al eerder aangehouden is geweest in het onderzoek naar de dood van Daan Mellée', zo laat de politie donderdag weten.

Woning doorzocht

Bij de aanhouding vanmorgen heeft de politie de woning van de 31-jarige verdachte doorzocht. Of daarbij ook bewijs is aangetroffen is op dit moment niet bekend.

Eerdere aanhoudingen

De 26-jarige Daan Mellée werd dinsdagmiddag 3 juli 2018 dood aangetroffen in een woning aan het Oosterveld in Enschede. Hij is omgekomen door een misdrijf. De eerder aangehouden 38-jarige man uit Enschede en een 35-jarige vrouw zitten nog steeds in bewaring.