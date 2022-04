Nederlandse Patriot-vuureenheid vertrokken naar Slowakije

Luchtmachtbasis Sliac

'Het materieelkonvooi en zo’n 150 militairen gaan naar luchtmachtbasis Sliac. In de buurt daarvan wordt de vuureenheid ingezet, voor in principe 6 maanden. Dat gebeurt vanwege de verslechterde veiligheidssituatie in Europa, nadat Poetins troepen Oekraïne binnenvielen', aldus het ministerie.

Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen

'Het is niet zomaar iets. Jullie verdedigen straks een deel van de oostflank van het NAVO-verdragsgebied. Dit is een zeer serieuze opdracht. Ik denk dat de capaciteit voldoende afschrikkend is, dat het niet op vuren aankomt. Komt het daar wel van, dan weet ik dat jullie goed getraind zijn en samen met de Duitsers daar de klus zullen klaren. Ik weet dat NAVO-partners op ons kunnen rekenen. Be safe!'. Dat zei Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen donderdag tot het Patriotdetachement, net voordat het met grond-luchtgeleidewapensystemen vertrok naar centraal Slowakije.

Verzoek NAVO

Nederland willigde daarop het verzoek van de NAVO in om Patriots beschikbaar te stellen. Samen met Duitsers versterken Nederlandse militairen de bondgenootschappelijke afschrikking en verdediging. Nederland levert 1 Patriot-vuureenheid, Duitsland 2. Ook Amerika heeft onlangs aangegeven een Patriot-vuureenheid te leveren. Zo beschermen de drie landen het Slowaaks grondgebied en haar inwoners tegen eventuele raketdreiging. Iets dat niet ondenkbaar is; Slowakije grenst immers aan Oekraïne.

Niche-capaciteit

De Patriot is in Europa een zogenoemde niche-capaciteit. Alleen Duitsland, Griekenland, Spanje en Nederland beschikken erover. Patriot staat voor Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target. Een Patriot-raket volgt een doel en onderschept het met behulp van een elektronisch gestuurde radarbundel. Met het Patriot grond-luchtgeleidewapensysteem zijn vliegtuigen, helikopters en snelle ballistische en kruisraketten uit te schakelen. Dat kan tot op 20 kilometer hoogte en op een afstand van 60 kilometer.

Raketten

De Patriot is bij uitstek een wapensysteem dat gericht is op defensieve inzet. Nederland gebruikt PAC-2 en PAC-3 raketten. De PAC-2 ontploft in de buurt van het doelwit, dat wordt vernietigd door de wolk van scherven. De PAC-3 heeft geen explosieve springkop. De raket schakelt het doel uit door er tegenaan te vliegen. De PAC-3, zoekt zelf zijn doel en is daardoor zeer effectief om snelle ballistische raketten en kruisraketten uit te schakelen. Defensie beschikt sinds 1987 over de Patriot, die daarna nog is gemoderniseerd.

S-300 systemen

Slowakije beschikt met S-300 systemen ook zelf over luchtverdedigingsmiddelen, maar besloot die onlangs aan Oekraïne te leveren. Dit staat los van de tijdelijke Nederlandse Patriot-inzet in Slowakije. Nederland levert dit land geen Patriots, maar zet ze hier in voor de NAVO op verzoek van het bondgenootschap. De Patriots vallen in Slowakije dan ook onder het commando van de NAVO.