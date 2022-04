SMS Bom naar 250 contacten uit dealertelefoon

Vandaag ontvingen ruim 250 personen een sms van de politie Venlo. De telefoonnummers stonden in de telefoon van een drugsdealer die dinsdag 12 april, als gevolg van een Pandora onderzoek, is aangehouden.

Het sms-bericht leidt de ontvangers naar een website met informatie over drugsgebruik en een verwijzing naar hulpverlening. Het doel van deze actie is drugsgebruikers te helpen met het vinden van een uitweg en bewust te maken van de gevolgen van drugsgebruik. Het is de eerste keer dat in Limburg op deze manier een sms wordt verstuurd door de politie.

In een onderzoek van Pandora, gericht op de aanpak van drugscriminaliteit in Venlo, is op 12 april een 22-jarige man uit Venlo aangehouden. De man wordt verdacht van de handel in verdovende middelen. In de telefoon die hij voor zijn handel gebruikte trof de politie een klantenbestand van 250 telefoonnummers aan. Deze nummers zijn eenmalig gebruikt om een sms te versturen.

Met de neus op de feiten drukken

Hans de Haas, teamchef van de politie Venlo-Beesel: ‘We willen de gebruikers met de neus op de feiten drukken. Daarbij vinden we het belangrijk om ze te laten weten dat het mogelijk is om te stoppen met drugsgebruik. Vaak komen we in ons werk mensen tegen die geen uitweg meer zien. Soms zijn gebruikers afhankelijk van hun dealer en in enkele gevallen gaat het zover dat ze hun huis beschikbaar stellen als opslagplek of dat ze hun bankrekening laten misbruiken voor financiële transacties. Op die manier word je als gebruiker meegesleurd in de criminaliteit.’