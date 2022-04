Vrouw zwaargewond na aanrijding Vredepeel, politie houdt automobilist aan

Een vrouw op de fiets is zondagmiddag rond 15.40 uur zwaargewond geraakt toen zij in het Limburgse Vredepeel op de kruising Zwartwater / Beekweg werd geschept door een personenauto. Dit meldt de politie zondag.

Vrouw in zeer kritieke toestand in ziekenhuis

'Het slachtoffer is in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. De automobilist bleek onder invloed van alcohol achter het stuur te zitten. Hij is aangehouden en wordt verhoord', aldus de politie.

Onderzoek TTOV

Het Team Tactische Ondersteuning Verkeersongevallen (TTOV) en Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie onderzoeken het ongeval.