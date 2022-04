Grote brand verwoest plantenkwekerij in Roelofarendsveen

In de nacht van zondag op maandag heeft een brand een plantenkwekerij in Roelofarendsveen in de as gelegd.

De brandweer rukte vlak na middernacht met 'heel veel voertuigen' uit om het vuur onder controle te krijgen, aldus de woordvoerder. Omdat de brand gepaard ging met veel rookontwikkeling werden omwonden opgeroepen ramen en deuren gesloten te houden. Pas rond 5.00 uur had de brandweer het vuur onder controle. De schade is groot. Gelukkig raakte niemand gewond. Het nablussen zal nog een deel van de ochtend duren, is de verwachting. Over exacte toedracht van de brand is nog niets bekend. De brandweer van Uithoorn kwam met een blusrobot ter plaatse om de brand te bestijden.