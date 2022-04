Man slaapt in gestolen auto

Op de Parallelweg in Bergen op Zoom zag een getuige zondagavond omstreeks 20.55 uur een auto staan. In de auto zat een man. Hij had zijn ogen dicht en de getuige kon geen contact met hem krijgen. Omdat de getuige dacht dat de man mogelijk niet in orde was, belde hij de politie.

Agenten kwamen ter plaatse. Ze liepen naar de auto toe en klopten op het raam. De inzittende werd wakker en bleek verder in orde te zijn. Bij controle van de auto bleek dat deze op 14 april jl. was gestolen in Oudenbosch. De inzittende, een 36-jarige Pool zonder vaste woon- of verblijfplaats, is meteen aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar wordt hij maandag gehoord.

De politie heeft contact opgenomen met de eigenaar van de auto. Die is weggesleept door een takelbedrijf en wacht op het politiebureau op zijn rechtmatige eigenaar.