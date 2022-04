Kinderen van ongeveer 7 jaar mee op inbrekerspad met 16-jarige

Een meisje van ongeveer 16 jaar en twee jongens van ongeveer 6 à 7 jaar hebben zondagmiddag 17 april ingebroken in een school aan de Merellaan in Goes. 'Ook werd uit de naastgelegen kinderopvang een iPad gestolen', zo meldt de politie woensdag.

Camerabeelden

'Op camerabeelden van de school zijn rond 16.50 uur drie kinderen te zien. Namelijk een meisje met lang zwart haar. Ze was ongeveer 16 jaar en gekleed in een donkerkleurige korte jurk', zo laat de politie weten.

Kinderen

Het meisje had twee jongens van vermoedelijk 6 à 7 jaar bij zich. Zij droegen een rode Hoody met witte strepen en een capuchon. 'Het gaat mogelijk om een tweeling met hun zusje of oppas, maar dat is natuurlijk niet zeker', aldus de politie.

Pinpas en iPad gestolen

Uit de school werd een pinpas met pincode gestolen. Uit de kinderopvang, die naast de school ligt, werd een iPad ontvreemd. Het drietal rekende rond 18.00 uur met de pinpas af bij eeterij-spelerij Vierlinden, gelegen aan De Hollandsche Hoeve in Goes.

Drietal nog niet herkend

Op de beelden van het horecabedrijf zijn wederom het meisje en de twee jongens te zien. Ze kochten een ijsje en speelden in de binnenspeeltuin. Het politieonderzoek naar de camerabeelden leverde nog geen herkenning op.

Eerste Paasdag

Gezien de jonge leeftijd van de kinderen is de politie op zoek naar dit drietal. Uiteraard wil de politie ook in contact komen met de ouders. Gezien het feit dat het Eerste Paasdag was, is het mogelijk dat de kinderen die dag op bezoek waren in Goes.