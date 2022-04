Inzittenden gewond na raken boom en kantelen vluchtauto in Hoensbroek

In Heerlen startte net na middernacht een achtervolging nadat een auto, die door de Koninklijke Marechaussee (KMar) gecontroleerd zou worden, er met hoge snelheid tussenuit reed. 'In Hoensbroek raakte het voertuig een boom, kantelde en eindigde in een talud. Beide inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht', zo meldt de politie donderdag.