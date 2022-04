Vijf brandweerlieden gewond na gasexplosie in Bilthoven

Bij twee gasexplosies in een flatgebouw aan de Weegschaal in Bilthoven zijn donderdagochtend vier brandweerlieden gewond geraakt. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.

Door werkzaamheden aan het gebouw is een gasleiding lek geraakt. De flat werd snel ontruimd en de hulpdiensten ingeschakeld. Nadat een deel van de flat was ontruimd volgde er een explosie. Door de drukgolf werd een deel van de gevel ontzet. Na de tweede explosie stortte een deel van de gevel in. Vijf brandweerlieden en twee politieagenten raakte hierdoor gewond.

De burgemeester van De Bilt laat weten: ‘Onze aandacht gaat op dit moment uit naar de slachtoffers en de bewoners die zijn getroffen. Er is op dit moment nog veel onduidelijk. We roepen iedereen op thuis te blijven en hulpverleners de ruimte te geven.'

Update 13.15 uur

Er zijn volgens de veiligheidsregio 28 woningen ontruimd. Deze mensen worden opgevangen in het pand van SSW aan de Waterman 45 in Bilthoven. Daar is ook hulpverlening aanwezig voor mensen die geschrokken zijn.