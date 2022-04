Auto uitgebrand in Boxtel

De brandweer doofde de vlammen wat gepaard ging met de nodige rookontwikkeling. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, hoe lang de auto hier al geparkeerd stond is niet bekend. Via het kenteken kon de eigenaar worden bereikt. Een bergingsbedrijf is in kennis gesteld om het voertuig af te voeren.