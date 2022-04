17-jarige jongen beroofd in Dordrecht-Stadspolders

De jongen was op weg naar zijn vriendinnetje toen hij op het fietspad op een T-splitsing nabij het Rudyard Kipling-erf werd ingesloten door twee scooters. De drie daders kwamen om het slachtoffer heen staan, bedreigden hem met een mes en de jongen moest zijn spullen afstaan. De jongens droegen donkere kleding en gezichtsbedekking. Eén van de jongens was blank, had een slank postuur, was ongeveer 1.80 / 1.85 meter lang. Hij droeg een zwarte gewatteerde jas met capuchon met bontkraag en een donkere trainingsbroek met een rode streep. De drie daders waren op twee scooters, waarvan er een zwart/rood was met gele vlammen of strepen op de kappen. De andere scooter was blauw met rood.