Vrouw aangehouden na steekincident

Een vrouw liep zondag 24 april 2022 rond 19.00 uur in de Kanaalkade een steekwond op. Het slachtoffer was aanspreekbaar en werd naar het ziekenhuis gebracht voor medische zorg De politie arresteerde rond middernacht een 31-jarige vrouw op verdenking van het steekincident. Het gaat waarschijnlijk om een incident in de relationele sfeer. Politie doet verder onderzoek.