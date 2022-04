Vrachtwagen kantelt in bocht van afrit N370 bij Groningen

Dinsdagmiddag kantelde een vrachtwagen in een bocht van de afrit van de N370 op de Friesestraatweg. De chauffeur raakte daarbij gewond en is uit zijn cabine gehaald en overgebracht naar het ziekenhuis.

Verkeersstremming

Het ongeval leidde tot flinke verkeersstremming. De politie zette de afrit af waardoor de hulpdiensten de ruimte kregen bij hun werkzaamheden. Over de oorzaak van het kantelen is niets bekend. De politie is een onderzoek gestart.