Verdachte (16) uit Vlaardingen opgepakt voor steken vrouw (21)

De politie heeft een 16-jarige jongen uit Vlaardingen aangehouden als verdachte in het onderzoek naar het steekincident van zaterdag 16 april aan de Kortedijk waarbij een 21-jarige vrouw in haar rug werd gestoken. Dit meldt de politie donderdag.

Beelden getoond in opsporingsprogramma's

Vanwege de impact van het incident deed een groot team van rechercheurs onderzoek en werden al snel beelden van de verdachte getoond in opsporingsprogramma’s Opsporing Verzocht en Bureau Rijnmond.

Gestoken op Kortedijk

Het 21-jarige slachtoffer was die zaterdagavond laat onderweg naar haar vriend na een hockeyfeest. Op weg naar het centrum van de stad werd ze om 23:45 uur uit het niets belaagd door een man die haar eerst voorbij fietste, omkeerde en haar vervolgens in haar rug stak. Ze dacht eerst dat ze een klap kreeg. Toen bleek dat het ging om een steekwond, is ze direct naar een ziekenhuis overgebracht. Inmiddels gaat het gelukkig goed met haar.

Grote impact

Door de hevigheid van het incident en de grote impact die het heeft op de omgeving, besloot Het Openbaar Ministerie al enkele dagen na het incident beelden vrij te geven. En met resultaat. Onder andere de getoonde beelden leidden naar de 16-jarige verdachte. Hij zit vast en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Mede omdat hij minderjarig is, zijn politie en Openbaar Ministerie terughoudend met verdere berichtgeving.