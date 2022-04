SP: ‘Parkeertarieven in Groningse woningcorporaties zijn te hoog’

De SP-fractie in de Groningse gemeenteraad heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over betaald parkeren op grond van woningcorporaties. Op dit moment wordt betaald (straat)parkeren ingevoerd in de wijken Paddepoel, Selwerd en De Hoogte. Woningcorporaties Lefier en Nijestee hebben dit moment aangegrepen om op eigen grond ook de parkeertarieven te verhogen.