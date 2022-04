Politie zoekt eigenaar doodzieke hond

De politie eenheid Den Haag is opzoek naar de eigenaar van een hond die dinsdag 26 april j.l. werd achtergelaten aan het hek van Dierentehuis Zoetermeer.

Een dierenarts heeft het dier nagekeken en deze bleek een niet behandelbare tumor in zijn bek te hebben. De hond had hierdoor zoveel pijn dat is besloten het dier te laten inslapen.

Wanneer u informatie heeft over de eigenaar van de hond, wordt u verzocht contact op te nemen met de dierenpolitie op nummer 144