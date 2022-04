Duizenden gasmeters vervangen: slimme gasmeter telt door terwijl de gaskraan dichtstaat

Twee types slimme gasmeter van het merk Landis+Gyr kunnen duizenden kubieke meters gas registreren die niet daadwerkelijk verbruikt worden. Dat gebeurt als een van de sensoren van deze gasmeters kapot gaat. Zelfs als de gaskraan dichtstaat, lopen deze meters nog gewoon door. Netbeheerders zijn bekend met dit probleem. Dit is te zien in Meldpunt vanavond om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.

Slimme gasmeter op hol

De familie Hogervorst uit Zoetermeer krijgt vorig jaar zomer te maken met een op hol slaande gasmeter. Waar het gezin normaal een paar kuub gas per dag verbruikt, geeft de slimme meter ineens dagelijks een verbruik aan van vijftig tot negentig kubieke meter gas per dag. In een paar maanden geeft de meter aan dat de familie 3000 kuub gas zou hebben verbruikt, terwijl zij normaal in een heel jaar nog geen 1000 kuub gas verbruiken. Zelfs met de hoofdgaskraan dicht, blijft hun meter doortellen.

Stedin grijpt in

Energieleverancier Powerpeers en hun netbeheerder Stedin denken in eerste instantie dat de fout bij de familie zelf ligt. Maar na maandenlange moeizame communicatie erkent netbeheerder Stedin in een chat met mevrouw Hogervorst dat zij bekend zijn met afwijkingen bij haar type gasmeter, de Landis+Gyr met metercode 28100 (gebouwd in 2006 en 2007). Stedin heeft haar meter uiteindelijk vervangen en belooft aan Meldpunt dit ook te gaan doen bij 3600 andere exemplaren die nog bij consumenten in gebruik zijn.



De Consumentenbond is niet te spreken de handelwijze van Stedin. “Apparaten kunnen stuk gaan. Maar als duidelijk is dat de gasmeter stuk is, moet je stappen ondernemen om het op te lossen. Dan moet je de consument niet maanden laten bungelen”, aldus Joyce Donat woordvoerder van de Consumentenbond vanavond in Meldpunt.

Storing in sensor

Het probleem van een kapotte sensor doet zich ook voor bij een ander type meter van hetzelfde merk, de Landis+Gyr met metercode 28101 (gebouwd tussen 2010 en 2013). Maar bij dit type meter wordt de storing in de sensor automatisch doorgegeven aan de netbeheerder, die daarop actie kan ondernemen. Deze foutmelding wordt door de slimme meter ook gemeld als de mogelijkheid om meterstanden door te geven uitgeschakeld staat, zeggen de netbeheerders. Van dit type slimme gasmeter hangen er nog 105.000 in Nederland.



Volgens de Netbeheer Nederland, de koepelorganisatie van netbeheerders, zijn de afgelopen jaren 147 meldingen binnengekomen van kapotte sensoren bij dit type meter. Dat aantal meldingen vinden de netbeheerders onvoldoende om de hele serie meters te vervangen. “Op het moment dat zo’n foutmelding bij ons binnenkomt, lossen we het op”, aldus Netbeheer Nederland