Drie verdachten van bankhelpdeskfraude in Maarssen aangehouden

De politie heeft op afgelopen dinsdag 26 april een 23-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van helpdeskfraude. 'In dit onderzoek zijn op dinsdag 12 april al twee vrouwen aangehouden voor dezelfde verdenking', zo meldt de politie vrijdag. 'Door zich voor te doen als bankmedewerker veroorzaakten de verdachten in een korte periode veel financiële schade bij meerdere slachtoffers', aldus de politie.

Aangifte Maarssen

Het cybercrimeteam van de politie in Midden-Nederland begon het onderzoek naar aanleiding van een aangifte uit Maarssen. Het 83-jarige slachtoffer wordt daarbij gebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van de bank. Zij verzocht het slachtoffer met slinkse praatjes apps op haar tablet te installeren. Toen dat haar niet lukte kwam er zelfs een persoon aan haar deur om haar te helpen.

Tablet en bankpas buitgemaakt

De verdachte verliet tussentijds de woning met onder andere de tablet en bankpas van het slachtoffer. Later bleek er 15.000 euro van de spaarrekening naar de betaalrekeningen te zijn overgemaakt. In totaal werd 2.400 euro gepind. De overige transacties werden door de bank geblokkeerd.

Verdachten aangehouden

De verdachten zijn twee vrouwen uit Assen van 22 en 25 jaar en een 23-jarige man uit Groningen. Uit het onderzoek komt naar voren dat zij mogelijk in verband kunnen worden gebracht met de diefstal van ruim 145.000 euro. De twee vrouwelijke verdachten zijn op dinsdag 12 april aangehouden. Hierbij zijn daarnaast meerdere telefoons, laptops en een router in beslag genomen in de woning en in de auto van een van de verdachte. De mannelijke verdachte is op dinsdag 26 april gearresteerd. Naast laptops en telefoons zijn bij deze arrestatie ook diverse luxegoederen en kleding in beslag genomen.

Voorgeleiding

De 23 jarige verdachte uit Groningen wordt vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris. De 22-jarige verdachte uit Assen verschijnt vandaag bij de raadkamer. De 25-jarige vrouw uit Assen is heengezonden, maar blijft wel verdachte in het onderzoek. Mogelijk kan deze zaak nog aan andere aangiftes worden gekoppeld.