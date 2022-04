Man (22) zwaargewond na steekincident Rotterdam

Zaterdagmiddag is in Rotterdam een 22-jarige man zwaargewond geraakt na een steekincident op straat in de Fransen van de Puttestraat. 'Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. De verdachte is op de vlucht geslagen', zo meldt de politie zaterdagavond.