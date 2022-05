Specialist in brandpreventie dooft bermbrand nabij zijn eigen loods in Boxtel

Zaterdagavond werd rond 19.10 uur de brandweer gealarmeerd voor een bermbrand langs de Runmolen in Boxtel. Nabij het bedrijfspand van Blusco, een bedrijf met grote ervaring op het gebied van brandpreventie, stond een stuk berm in brand.

Mobiele pompinstallatie

De eigenaar van dat bedrijf, Eugène van Geffen, wat gespecialiseerd is in brandpreventie werd geïnformeerd over de brand en schoot direct te hulp. Met behulp van een mobiele pompinstallatie met watertank wist hij de vlammen te doven.

Warmtebeeldcamera

Nadat de brandweer ter plaatse kwam spoten zij het afgebrande deel nog eens goed nat. Met een warmtebeeldcamera werd gecontroleerd of het vuur volledig gedoofd was, waarna de spuitgasten enkele tientallen minuten later rechtsomkeert maakten.