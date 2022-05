Tweede dode gevonden na brand flatwoning Amsterdam

In de flat in Amsterdam-West waar eerder deze week een 33-jarige bewoner omkwam bij een grote brand, is vanmiddag opnieuw een dode aangetroffen.

''Eerder vanmiddag is in een woning aan de Hoek van Hollandstraat een stoffelijk overschot aangetroffen. De politie doet ter plaatse onderzoek, meer informatie kan er op dit moment niet gedeeld worden.''

De politie kan niet zeggen of er een verband is tussen de brand en de vondst van het tweede lichaam.

De brand in de flatwoning woedde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daarbij kwam een bewoonster om het leven. Over de oorzaak van de brand is nog veel onduidelijk, maar volgens de politie was er geen sprake van brandstichting. Buurtbewoners verklaarde tegenover NH Nieuws dat er vermoedelijk iemand illegaal verbleef op de houten zolder waar de brand was uitgebroken.