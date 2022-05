Slachtoffer (61) steekincident woning Herpen buiten levensgevaar

In de vroege ochtend van zondag 1 mei ontving de politie een melding van een 61-jarige man die gewond was aangetroffen in een woning aan de Molenstraat in Herpen. Dit meldt de politie maandag.

Buiten levensgevaar

Samen met zorgverleners kwamen diverse politie-eenheden ter plaatse. De 61-jarige bevindt zich nog in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar', meldt de politie.

Onderzoek

'We vinden het belangrijk om te weten te komen wat er in deze woning is gebeurd en zitten er bovenop om hier meer duidelijkheid over te krijgen. De woning is zondag onderzocht op sporen, buurtonderzoek heeft plaatsgevonden en we spraken met familie van het slachtoffer', aldus de politie. In het onderzoek wordt met alle scenario’s rekening gehouden.