Herdenken doe je niet op de vluchtstrook!

''Deze boodschap geven wij mee aan weggebruikers die woensdag willen deelnemen aan de Nationale Herdenking. Stoppen op de vluchtstrook is onveilig en kan gevaarlijke situaties opleveren.''

Op 4 mei 2022 staat de tekst ‘Veilig herdenken? Zoek een parkeerplaats, niet op de vluchtstrook!’ op de elektronische borden boven en langs de snelweg. Deze tekst is van 00.00 tot 20.05 uur zichtbaar. Ook op 3 mei roepen we weggebruikers via deze borden op om veilig te herdenken.

Sinds 2008 zetten we de elektronische borden op 3 en 4 mei in om weggebruikers te attenderen op veilig herdenken. Dit gebeurt op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. We willen hiermee een bijdrage leveren aan het veilig herdenken onderweg.