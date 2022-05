Oekraïners veroordeeld tot drie jaar cel voor mensensmokkel

Zeiljacht met 11 Albanezen

De marechaussee trof in de nacht van 24 op 25 september 2021 een zeiljacht aan met daarop de twee Oekraïense verdachten als bemanning en daarnaast elf Albanezen. De boot was net vertrokken vanuit Nederland en was op weg naar Groot-Brittannië. De aanwezige Albanezen waren niet in het bezit van een visum en moesten forse geldbedragen betalen voor de oversteek.

Misbruik kwetsbare positie

Volgens de rechtbank maakten de mensensmokkelaars misbruik van de kwetsbare positie van de Albanezen. Bovendien brachten zij hen mogelijk in levensgevaar. Uit onderzoek bleek onder andere dat de reddingsmiddelen op de boot niet geschikt waren en er geen mogelijkheid was om een noodsignaal af te geven, terwijl het vaargebied zich kenmerkt door sterke stromingen en drukke scheepvaart.

OM eist 4 jaar, rechtbank veroordeeld tot 3 jaar cel

De officier van justitie eiste in deze zaak vier jaar celstraf. De rechtbank hield bij haar beslissing rekening met het blanco strafblad van beide verdachten. Ook keek ze naar straffen die in soortgelijke zaken zijn opgelegd. De rechtbank komt daardoor tot een straf van drie jaar.