Tips om de coronakilo’s nu eindelijk te lijf te gaan

Wist je dat het woord ‘coronakilo’s’ in de Dikke van Dale wordt opgenomen? Het is een feit dat we gedurende de coronacrisis veel zijn aangekomen. De eerste maanden alleen al waren bij veel mensen goed voor gemiddeld vijf kilo! Dit kwam zowel door stress-eten als verveling. Er was weinig te doen en we konden onszelf niet echt trakteren op een leuk uitje. Dan werd er dus toch maar vaak gekozen voor de comfort van eten. Zeker als je alle dagen thuis bent is het héél verleidelijk om toch wat vaker de koektrommel in te duiken.

Gezondere levensstijl

Nu we met vrijwel alle coronamaatregelen hebben afgerekend, is het ook tijd om de coronakilo’s nu eindelijk weer eens te lijf te gaan. Niets staat je nu nog in de weg. Er is geen enkel excuus meer voor. En laten we wel wezen. Door deze gezondheidscrisis zouden we júist meer aandacht aan onze eigen gezondheid moeten besteden. Met de volgende tips lukt het om voor eens en voor altijd af te rekenen met die coronakilo’s en weer toe te leven naar een gezondere levensstijl.

Schaf een elektrische fiets aan

Vooral op het gebied van bewegen ging het in de coronatijd goed mis. Mensen kwamen nog nauwelijks buitenshuis. Dit terwijl bewegen in de buitenlucht ook tijdens de strengste maatregelen gewoon werd aangemoedigd door het kabinet. Gelukkig kan je hier nog verandering in brengen. Ben je niet iemand die dol is op sporten, maar wel graag buiten is en nieuwe omgevingen ontdekt? Dan is een elektrische fiets een goed idee.

Het grote voordeel van een elektrische fiets is dat deze bewegen een stuk aantrekkelijker maakt. Dankzij de trapondersteuning is het gemakkelijker dan ooit om voldoende te bewegen. Bijna iedereen is hierdoor weer in staat om te fietsen. Zelfs wanneer de fysiek eerst te zwaar was. Dat betekent echter niet dat je er niets mee op schiet. Want ook met de trapondersteuning wordt het lichaam nog flink aan het werk gezet. Bovendien houd je de fietstochten langer vol, waardoor je uiteindelijk bijna net zoveel calorieën verbrandt als bij een fietstochtje op een ‘gewone’ fiets.

Wist je dat je tijdens het fietsen maar liefst 50 tot 100 calorieën per tien minuten kunt verbranden? Een fijne work-out voor vetverbranding dus.

Eet bewust en gevarieerd

We zijn ons vaak niet bewust wat we allemaal in onze mond stoppen. Heel vaak hebben mensen het gevoel dat ze van de ‘lucht’ aankomen. Om in gewicht aan te komen moet je echter meer eten dan je lichaam qua energie nodig heeft. Er is dus altijd wel een oorzaak. Groot voordeel: die oorzaak kan dus ook weggenomen worden voor een gezondere levensstijl.

Begin daarom jouw strijd tegen de overtollige kilo’s door eens heel eerlijk bij te houden wat je allemaal eet op de dag. Schrijf zelfs de meest kleine dingen op. Denk bijvoorbeeld aan het voorproeven in de keuken. Alle kleine beetjes tellen mee. Op die manier krijg je meer inzicht in je eetgedrag en is het gemakkelijker om een gevarieerder en gezonder eetpatroon aan te nemen. Dit in combinatie met je nieuwe middenmotor e bike (en dus meer beweging!) maakt afvallen een stuk gemakkelijker.