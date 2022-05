Slachtoffer overleden na mishandeling in Club Blu

Een 29-jarige man uit Rotterdam is overleden na een geweldsincident op de Prins Alexanderlaan in Club Blu. Een 25-jarige Rotterdammer is aangehouden.

Omstreeks half zes in de nacht van vrijdag 6 mei op zaterdag 7 mei kreeg de politie een melding binnen van een mishandeling in Club Blu. Toen de agenten arriveerden in de uitgaansgelegenheid, moest het slachtoffer gereanimeerd worden. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd en is daar helaas overleden. Een 25-jarige verdachte is meteen in de club aangehouden. Hij wordt verdacht van doodslag.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar het dodelijk geweldsincident. Daaruit moet blijken wat er nu precies is gebeurd tijdens de fatale nacht. Er zijn camerabeelden veiliggesteld en er is gesproken met getuigen.

Heeft u zelf meer informatie over het incident? Neem dan contact op met de politie via de onderstaande mogelijkheden.