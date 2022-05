John S. stuurde eerst mail naar Boulevard voor schietpartij zorgboerderij

De 38-jarige John S. die verantwoordelijk wordt gehouden voor de fatale schietpartij bij een zorgboerderij in Alblasserdam, zou uit pure radeloosheid hebben gehandeld. Dit schrijft hij in een mail aan RTL Boulevard die hij vlak voor het incident verstuurde.

In de mail claimt S. al tijden kampt met psychische problemen, maar dat enige zorg uitblijft. ‘Het is al jaren oorlog in mijn hoofd’, schrijft S. In het bericht kondigt hij de schietpartij niet aan, maar ging gepaard met enkele gruwelijke foto’s van een doodgeschoten Johan Quist uit Vlissingen. Deze werd 4 mei in zijn schoenmakerszaak dood aangetroffen. De mail bevat veel daderkennis.

Quist zou een willekeurig slachtoffer zijn geweest die hij ontmoet had via een chatsite voor homoseksuelen. Quist werd gedood door S. omdat hij zijn wapen wilde uittesten. Het wapen zou hij gekocht hebben via Telegram.

S. schrijft in de mail aan RTL Boulevard over zijn problemen van psychische aard en dat hij hiervoor opgenomen is geweest. ‘Vijf jaar vertel ik huisartsen en GGZ over mijn obsessie om een vuurwapen aan te schaffen. Ik ben hiervoor in andere landen wezen zoeken maar heb nooit een stap durven zetten. Tot een paar weken geleden’, aldus S.

In de mail beweert S. ook de afgelopen vijf maanden tot vijf keer toe geprobeerd heeft zelfmoord te plegen. S. schrijft: ‘Een eerdere zelfmoordpoging was vanwege een zorgboerderij. Nooit heeft iemand wat van zich laten horen.’