Politie zoekt bestuurder Renault Megane in onderzoek 2 doden woningbrand Geldermalsen

Omstreeks 06.30 uur kwamen de eerste meldingen binnen van de woningbrand. De toegesnelde brandweer schaalde de brand al snel op. Ook de ambulancedienst was met meerdere voertuigen aanwezig omdat er zich mogelijk mensen in het pand zouden bevinden.

Twee stoffelijke overschotten aangetroffen

Nadat de brandweer de woning kon betreden, werden de twee stoffelijke overschotten aangetroffen. De politie zal onderzoek doen naar de toedracht van de brand, de identiteit van de slachtoffers en hoe deze om het leven zijn gekomen.

Update 15.00 uur: Politie op zoek naar bestuurder Renault Megane

'Naar aanleiding van dit incident zoeken we dringend naar een man in een auto. Het gaat om een zwarte Renault Megane met kenteken 43-ZJZ-5. Benader de bestuurder niet zelf, maar bel direct 112!', zo laat de politie zojuist weten.

Misdrijf

'We maken ons zorgen om de man in de auto en willen hem zo snel mogelijk vinden. Het onderzoek ter plaatse in Geldermalsen is nog volop bezig, we gaan uit van een misdrijf. Over de identiteit van de betrokkenen kunnen we nog geen informatie geven', aldus de politie.