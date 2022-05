Aanhouding hoofdverdachte voor georganiseerde cocaïnehandel

De aangehouden man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de organisatie van meerdere grote cocaïnetransporten die plaatsvonden in 2020. Hierbij zijn meerdere tonnen cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar Europa en uiteindelijk Nederland vervoerd. Veel van de informatie over deze transporten is afkomstig uit berichten op het platform Sky ECC. Die server is in maart 2021 offline gehaald en in beslag genomen door de Nederlandse autoriteiten. Opsporingsdiensten verkregen daarmee toegang tot miljoenen versleutelde berichten van criminele organisaties.

Arrestatieteam

De aanhouding van de verdachte vond begin april al plaats in Amsterdam. Een arrestatieteam hield de man toen op straat aan in Buitenveldert. De verdachte zat daarna in beperkingen. Om die reden kon eerder geen nadere informatie gegeven worden over zijn rol in dit onderzoek. De verdachte zit momenteel vast.

Dodenlijst

Aansluitend op de aanhouding vonden doorzoekingen plaats in een woning in Amstelveen en een woning in een luxe woontoren in Amsterdam-Zuid, die beide aan de verdachte te linken waren. Bij deze doorzoekingen zijn vele, zeer exclusieve luxegoederen en sieraden aangetroffen en in beslag genomen. De aanschafwaarde van de inbeslaggenomen goederen wordt geschat op meer dan een half miljoen euro. Ook werd beslag gelegd op twee gepantserde voertuigen waarin de verdachte zich verplaatste als hij in Nederland was. Naar eigen zeggen verplaatste de verdachte zich in dit soort voertuigen, omdat hem door de politie was medegedeeld dat hij op een dodenlijst zou staan.