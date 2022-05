Rotterdamse haven in nog geen maand tijd 'goed' voor 5.600 kilo cocaïne

In de Rotterdamse haven is tussen 17 april en 10 mei veel cocaïne onderschept. 'Het gaat in totaal om bijna 5600 kilo', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Grootste vondst: 2.000 pakketten

De grootste vondst vond plaats op 17 april toen in drie grote kratten in totaal 2000 pakketten met verdovende middelen werden aangetroffen. 'De kratten stonden in een container waarin tijdens de scan onregelmatigheden werden geconstateerd. De drugs was afkomstig uit Costa Rica', aldus het OM

15 pakketten achter inspectieluiken

Dezelfde dag werden 15 pakketten drugs achter de inspectieluiken van een zogenoemde reefercontainer aangetroffen door het Landelijk Visitatieteam van de Douane. Dat is een team gespecialiseerd in het zoeken naar verdovende middelen op schepen. De container was afkomstig uit Peru.

Sporttassen met cocaïne

Een dag later, 18 april dus, was het opnieuw raak. Een drugshond en zijn baasje hadden een topdag toen de viervoeter aansloeg bij een uit Brazilië afkomstige container waarin sporttassen met in totaal 30 kilo cocaïne verstopt zaten. Op 22 april werd een afwijking gezien aan de achterwand van een lege container. Toen de wand open werd gemaakt bleek er inderdaad iets loos; 60 pakketten met drugs afkomstig uit Peru werden er aangetroffen.

Bananen en coke

Op 27 april meldden we al dat er tijdens een controle bijna 1100 kilo cocaïne was aangetroffen tussen bananen uit Ecuador. Op 1 mei was het raak bij de doorzoeking van een uit Peru afkomstige container gevuld met mango’s die bestemd was voor Frankrijk. 71 pakketten met cocaïne bleken in de wand van de container verstopt te zijn.

Gitaren, fruit, koper en schroot

Dat drugsbendes steeds vindingrijker worden in het vinden van verstopplekken bleek op 2 mei. 1260 pakketten verdovende middelen bleken tussen een Amerikaanse partij gitaren verstopt te zitten. Uit eerste onderzoek is gebleken dat de container via de VS naar Panama was verscheept en daar een paar dagen op de kade heeft gestaan. Vervolgens is de container per schip richting Rotterdam gebracht.

Koelcontainer met verse druiven en coke

Op 4 mei viel opnieuw een container op in de scanstraat. Deze keer was de oogst veertien pakketten drugs die verstopt waren in de wand van een koelcontainer met verse Chileense druiven. Deze druiven waren bestemd voor een Nederlands bedrijf dat waarschijnlijk niets van de smokkel afwist.

Valse containerzegel

Dat er niet alleen gekeken wordt naar afwijkingen op scans van containers bleek wel toen tijdens een controle het oog van een Douanier viel op een vals containerzegel. Toen de deuren van de container geopend werden, leek er niets aan de hand. Maar nadat de container van boord was getakeld en er nog eens goed werd gezocht, was het toch prijs. 300 pakketten cocaïne tussen een lading bananen uit de Dominicaanse Republiek werden in beslag genomen. Ze waren bestemd voor een bedrijf in Hamburg.

Lading koper met coke

Op 6 mei en 10 mei werden respectievelijk 540 pakketten en 200 pakketten cocaïne gevonden. Beide keren was het zogenoemde bronland Peru. Op 6 mei zat de drugs verstopt in een lading koper, op 10 mei in een lading schroot.

Gezamenlijke straatwaarde 419 miljoen euro

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, heeft de vondsten in onderzoek. De drugs zijn vernietigd. De straatwaarde van alle partijen in beslag genomen drugs ligt in totaal op zo’n 419 miljoen euro.