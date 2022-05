Rode Kruis naar Ter Apel voor crisisnoodopvang

Een absoluut dieptepunt is volgens het Rode Kruis vandaag bereikt. Mensen die veiligheid zoeken in Nederland konden niet meer worden opgevangen in Ter Apel. Asielzoekers hebben in onzekerheid op het gras moeten liggen met alleen een dekentje. De situatie is beneden elk humanitair peil en ronduit onacceptabel. Het Rode Kruis ziet zich genoodzaakt om naar Ter Apel te gaan om zorg te dragen voor crisisnoodopvang. VluchtelingenWerk Nederland en UNICEF Nederland steunen het Rode Kruis hierin.

“Het schrijnende is dat er veel lege bedden voor vluchtelingen beschikbaar zijn. Gemeenten die dat nog niet doen, moeten nú hun verantwoordelijkheid nemen. Het is tijd dat gemeenten beschikbare opvangplekken openstellen voor vluchtelingen, waar ze ook vandaan komen. Wie asiel vraagt in Nederland moet menswaardig worden behandeld”, stelt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis.

Hulporganisaties bezorgd

Het Rode Kruis, VluchtelingenWerk en Unicef spreken al langer hun zorgen uit over de opvangcrisis in Nederland. Ook trekken de hulporganisaties bij overheden op diverse niveaus aan de bel. De opvang voor asielzoekers is al maanden onacceptabel. Ook is de capaciteit niet op orde. De oproepen hebben tot nu toe niet geleid tot een oplossing. Wel tot het huidige dieptepunt.

Tijdelijk onderdak

Het Rode Kruis is vanavond aanwezig in Ter Apel met materiaal voor crisisnoodopvang. De hulporganisatie biedt de mensen een tijdelijk dak boven het hoofd en mentale eerste hulp. Daarnaast staat het Rode Kruis klaar met tenten. Ook vervoert de hulporganisatie zo’n honderd mensen naar een noodopvanglocatie in Friesland.