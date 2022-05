Voorgevel woning beschadigd na explosie Rotterdamse woning

De politie is dringend op zoek naar getuigen die meer weten over een explosie in een woning in Rotterdam aan de Bommelerwaard. 'Er zijn geen personen gewond geraakt', zo meldt de politie donderdag.

Voorgevel beschadigd

In de nacht van woensdag op donderdag kreeg de politie rond 04.00 uur een melding binnen van explosie in een woning aan de Bommelerwaard. 'Gelukkig waren er geen bewoners aanwezig in de woning. Wel is er schade ontstaan aan de voorgevel van het huis', aldus de politie.

Kabel

Ook is er een kabel gevonden op straat. Het Forensisch Opsporingsteam heeft deze kabel in beslag genomen en onderzoekt of er een link kan worden gelegd met de explosie.