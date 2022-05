Bijna 1 op de 4 woningen in Groningen heeft zonnepanelen

In Nederland heeft zo’n 17,8% van de woningen zonnepanelen op het dak. Ten opzichte van de rest van het land hebben in Groningen dus veel inwoners geïnvesteerd in zonnepanelen.

'We hebben gebruik gemaakt van de meest recente cijfers, maar die zijn van juni vorig jaar. Door de sterk gestegen gasprijs zal het aantal dus nu nog hoger liggen. Let wel op dat je zelf jouw zonnepanelen inschrijft bij energieleveren.nl. Dan weet netbeheer Nederland dat je energie gaat terugleveren. Op die manier komt de verrekening dan ook op de energienota terecht. Maar check het altijd nog goed in het domein van de energiemaatschappij', aldus Independer energie-expert Joris Kerkhof.

Midden-Groningers grootste liefhebbers van zonne-energie

Wel zijn de verschillen tussen gemeenten groot. Zo zijn in Midden-Groningen zijn naar verhouding het vaakst zonnepanelen te vinden op daken. 31,2% van de woningen heeft een installatie op het dak. Ook in Het Hogeland zijn veel inwoners die geïnvesteerd hebben in zonne-energie. De top 5 Groningse gemeenten met het grootste aandeel woningen met zonnepanelen op het dak is:

Midden-Groningen (31,2% van de woningen heeft zonnepanelen)

Het Hogeland (31,1% van de woningen heeft zonnepanelen)

Eemsdelta (28,7% van de woningen heeft zonnepanelen)

Westerkwartier (27,6% van de woningen heeft zonnepanelen)

Veendam (26,4% van de woningen heeft zonnepanelen)

In stad Groningen (16,8%) hebben woningen naar verhouding juist het minst vaak een installatie op het dak om duurzame energie op te wekken.

Kerkhof zegt hierover: 'Ook al blijven steden achter er is wel een toename in het aantal zonnepanelen. In absolute zin was stad Groningen zelfs goed voor een derde van alle nieuwe woningen met zonnepanelen.'