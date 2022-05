‘Weiger de huurverhoging’ slaat aan; minister nodigt huurders uit

Vrijdag gaat de actiegroep Wij Weigeren De Huurverhoging in gesprek met minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om te praten over huurbevriezing. De belangstelling onder huurders om de huurverhoging te weigeren per 1 juli, neemt met de dag toe. Komende dinsdag worden huurders bijgepraat in buurtcentrum Sonde 2000 en worden nieuwe acties besproken. Geïnteresseerde huurders doen er goed aan zich via de website van wijweigerendehuurderhoging.nl zich vooraf aan te melden.