Ruim 1800 kilo illegale tabak gevonden

Op 12 mei heeft de brandweer gereageerd op een melding over een doordringende geur in een pand in Deventer. Ter plaatse bleek de geur afkomstig van tabak, waarna de Douane, FIOD en politie zijn ingeschakeld.

In een loods op het industrieterrein van Deventer werden 900 kilo illegale tabak, een droogtrommel en een snijmachine aangetroffen. De FIOD is vervolgens een onderzoek gestart. Informatie leidde naar een andere loods in Emmeloord, waar ongeveer 800 kilo tabak lag opgeslagen en een container in Diemen met 115 kilo tabak. Alle machines en grondstoffen zijn afgevoerd en worden vernietigd. Nader onderzoek naar de betrokkenen wordt gedaan.