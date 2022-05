Overval op medewerkster waardetransport

Een medewerkster van een waarde transportbedrijf is maandagochtend in Nijmegen overvallen en bestolen van een koffer. Dit meldt de politie.

De vrouw ging even voor 10.00 uur een winkel binnen aan de Fuchsiastraat waar een pinautomaat aanwezig is. Toen zij vervolgens met de koffer terug naar de auto liep, werd de koffer door een man uit haar handen gegrist en ging er vandoor.

Niet veel later kon volgens Omroep Gelderland de verdachte worden aangehouden. Of hij bij de aanhouding de koffer nog bij zich had is niet bekend. Ook de inhoud van de koffer is onbekend.