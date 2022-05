Politie legt netwerk illegale internationale handel anabole steroïden plat

Dinsdagochtend heeft de politie, na maanden van onderzoek, een belangrijk netwerk in de illegale internationale handel in anabole steroïden platgelegd. 'Naar schatting zou dit netwerk verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk deel van de anabole steroïden-handel in Nederland. Zes personen zijn aangehouden', zo meldt de politie dinsdagmiddag.

60.000 bestellingen via webshop

De anabole steroïden en aanverwante producten werden aangeboden via een webshop. Per dag werd een grote hoeveelheid bestellingen verstuurd naar adressen door heel Europa. Het zwaartepunt lag daarbij in Nederland. Het onderzoek wordt voortgezet, mede op basis van de dinsdag behaalde resultaten. Wat op dit moment gesteld kan worden is dat over een periode van drie jaar ruim 60.000 bestellingen gedaan werden door ruim 11.000 klanten. In die vier jaar werd er een omzet gegenereerd van ruim 6 miljoen euro.

Anabole steroïden

Op de actiedag van afgelopen dinsdag is de webshop offline gehaald. Bezoekers van de website krijgen een pagina te zien waarin ze meegedeeld wordt dat de politie de website offline gehaald heeft. Ze kunnen doorklikken naar een pagina met voorlichting over het gebruik van anabole steroïden.

Lijst met klanten veiliggesteld

Ook is de lijst met klanten veilig gesteld. Hoewel gebruik van de genoemde middelen niet strafbaar is, wordt wel vanuit integrale samenwerking met andere partners gekeken hoe er preventief ingezet kan worden op deze groep gebruikers. De verkoop én het gebruik van de middelen vormt een bedreiging voor de volksgezondheid. Anabole steroïden worden, ook door recreatieve sporters, veelal gebruikt om spiermassa of sportieve prestaties te vergroten. Het gebruik van de middelen is in Nederland niet strafbaar (met uitzondering van de topsport). De handel in anabole steroïden is daarentegen wel strafbaar.

Aanhoudingen

Dinsdag zijn er zes personen aangehouden. Zij worden o.a. verdacht van deelname aan het proces van de handel van anabole steroïden. De aangehouden verdachten zitten allemaal in beperking. Er wordt niet meer informatie vrijgegeven over hun leeftijden en woonplaatsen. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Er zijn dinsdag zoekingen gedaan in 8 woningen en 5 bedrijfspanden in Heerlen, Landgraaf, Geleen, Maastricht, Voerendaal, Kerkrade en Eygelshoven.

Beslaglegging

Er is beslag gelegd in de vorm van grote sommen contant geld, bankrekeningen in binnen- en buitenland, onroerend goed, grote hoeveelheden anabole steroïden, maar ook zes luxevoertuigen en luxe voorwerpen, sieraden en modeartikelen van luxe merken. Daarnaast zijn er gegevensdragers in beslag genomen, die weer interessant kunnen zijn in het verdere onderzoek. In dit onderzoek is er door politie en het Openbaar Ministerie samengewerkt met de Dopingautoriteiten en het Ministerie van Volksgezondheid.