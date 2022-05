Nachtelijke explosie bij Zoetermeerse woning, politie start onderzoek

In de nacht van dinsdag op woensdag werd in Zoetermeer de 67-jarige bewoonster van een woning aan de Madernarode opgeschrikt toen zij rond 01.10 uur harde klappen hoorde. 'De bewoonster liep naar beneden om te kijken wat er aan de hand was', zo meldt de politie woensdag.

Rook

De bewoonster zag rook in haar woning en is direct naar buiten gegaan. De bewoonster gaf aan last te hebben van het inhaleren van de rook. 'Bij de woning bleken de voordeur en een tussendeur beschadigd te zijn door vermoedelijk gebruik van zwaar vuurwerk', aldus de politie die nader onderzoek doet nadat zij al een sporenonderzoek bij de woning heeft gedaan. Daarnaast wordt gekeken of er camera’s in de buurt zijn die gebruikt kunnen worden in het onderzoek. Getuigen die informatie hebben wordt verzocht contact op te nemen met politieteam Zoetermeer.