Check het weer voordat je deze klussen gaat doen

Nu we weer mogen genieten van beter weer en langere dagen, gaan veel mensen spontaan klussen in en rondom het huis. De lenteschoonmaak is inmiddels wel geweest en het is tijd om ons weer klaar te maken voor de zomer. Daar horen een aantal klussen bij die je fantastisch kunt uitvoeren als het lekker weer is. Daarnaast moet er wat onderhoud in de tuin uitgevoerd worden. Het maakt eigenlijk niet uit wat voor klus of taak je gaat uitvoeren, maar als je buiten aan het werk gaat moet je voor sommige acties toch eerst even het weer goed checken. Waarom? Dat leggen we je graag uit.

De kozijnen verven

Stel je voor, je hebt de perfecte verf gevonden om jouw kozijnen een frisse laag te geven. De kans is groot dat je echt wel hebt gekeken om je schilderklus op een dag te plannen wanneer het niet regent. Dat is natuurlijk stap één. Heb je ook gekeken naar de stand van de wind en hoeveel wind er verwacht wordt die dag? Voor je het weet komt er weer een flinke wolk Sahara zand onze kant op en is jouw schilderwerk helemaal voor niets geweest. Je wilt natuurlijk niet dat er allemaal stof en zand op je pas geschilderde kozijnen terecht komt. Dit blijft natuurlijk lekker plakken aan natte verf en dat zou echt zonde zijn van je inspanning.

Tuinieren

Hoewel mei en juni de ideale maanden zijn om lekker te tuinieren, je moet wel het weerbericht in de gaten houden. Je wilt liever niet in een zeiknatte grond gaan graven als je nieuwe planten wilt neerzetten, maar deze kan beter ook niet al te droog zijn in verband met een goede hechting. Daarnaast zijn er wat regels wat betreft tuinieren in de zomer. Zo kun je beter niet de planten overdag water geven, omdat de bladeren dan kunnen verbranden in de zon. Ook heeft het weinig zin om liters water te verspillen, als het in de avond of in de nacht veel zal gaan regenen. Check dus altijd het weerbericht voordat je aan de slag gaat.

De bijzondere klus

Stel dat je hebt bedacht om een grote klus uit te voeren die je al weken of zelfs maanden uitstelt. Denk aan het maken van meubilair, het verven van items die je binnen gebruikt of andere bijzondere klussen die je buiten moet verrichten. Zeker als je met elektrische apparaten werkt is het verstandig om dit niet in een vochtige omgeving te doen. Kies voor veiligheid en check het weer voordat je begint. Zo kom je niet voor verrassingen te staan, waarbij je je hele mobiele werkplaats ineens naar binnen moet halen wanneer het begint te druppelen.