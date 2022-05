Verkoop plaatsnaamborden levert 4000 euro op voor Voedselbank

Een hoop animo

Per 1 januari 2021 zijn de gemeenten Appingedam, Loppersum en Delfzijl samengevoegd tot de nieuwe gemeente Eemsdelta. Een groot deel van de oude plaatsnaamborden en grensborden zijn verkocht. Er waren ruim 260 borden te koop. Wethouder Pier Prins (Openbare Ruimte): "De verkoopactie bleek een schot in de roos. Men vindt het mooi om een aandenken uit hun oude gemeente te hebben. We hebben meer dan 1000 aanvragen gehad." Pier Prins was op 19 mei 2022 samen met gemeenteraadslid Ina Schenkel (ChristenUnie) te gast bij de voedselbank Eemsdelta om de cheque te overhandigen. De fractie van de ChristenUnie was initiatiefnemer van het plan om inwoners de gelegenheid te geven om een plaatsnaambord te kopen.