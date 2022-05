Aanhouding na aantreffen vuurwapen in auto

Naar aanleiding van een ontvangen tip is de politie een onderzoek gestart naar verboden wapenbezit. In Werkhoven kon donderdag een man worden aangehouden. Hij bleek daadwerkelijk in het bezit van een vuurwapen.

Begin deze week kwam een melding binnen dat een persoon mogelijk in het bezit zou kunnen zijn van vuurwapens. De recherche startte op basis van deze informatie direct een onderzoek. Een 38-jarige verdachte uit Doorn kon vandaag in het Utrechtse Werkhoven worden aangehouden terwijl hij in zijn auto onderweg was van Doorn naar Houten. In zijn auto werd een wapen aangetroffen.

Het vuurwapen wordt onderzocht en er wordt gekeken of het nog bij andere misdrijven gebruikt is.