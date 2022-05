Vrouw op straat overgoten met bijtende vloeistof

Sporen veiliggesteld

Hulpverleners zijn na de melding direct ter plaatse gegaan. De vrouw, een bewoonster van het Sluispad, zou mogelijk met een bijtende vloeistof zijn overgoten. Diverse buurtbewoners legden verklaringen af bij de politie. Medewerkers van het politieteam Forensische Opsporing deden onderzoek in de straat en in de woning van de vrouw. Zij stelden verschillende sporen veilig.

Mogelijk twee verdachten

Het onderzoek van de politie richt zich nu op het vinden van de perso(o)n(en) die verantwoordelijk is/zijn voor de aanval op de vrouw. Meerdere getuigen spreken over twee personen die mogelijk als verdachte voor deze mishandeling in aanmerking komen. De recherche onderzoekt verder om wat voor bijtende stof het precies gaat.

Niet levensbedreigend gewond

Het slachtoffer is zondagavond na 22.30 uur overgebracht naar een ziekenhuis waar zij aan haar verwondingen is behandeld. De vrouw was aanspreekbaar en niet levensbedreigend gewond. Op een later moment wordt de vrouw uitgebreider verhoord. In de woning van de vrouw was een kind aanwezig, voor dat kind is een opvangadres geregeld. Het kind raakte niet gewond, het incident vond plaats op de openbare weg en niet in de woning.