Eerste vrouwelijke ‘drie-sterrengeneraal’ een feit: Elanor Boekholt-O’Sullivan

Met luitenant-generaal Elanor Boekholt-O’Sullivan (1976) heeft Defensie voor het eerst een vrouwelijke ‘drie-sterrengeneraal’. Alleen hanteert de luchtmacht geen sterren, maar banden. 'Vandaag is Boekholt-O’Sullivan bevorderd. Vanaf 1 juni gaat ze aan de slag als plaatsvervangend directeur van het Directoraat-Generaal Beleid (DGB) in Den Haag', zo meldt het ministerie van Defensie woensdag.

'In de steigers zetten van de toekomstige militaire organisatie'

'De luchtmachtgeneraal is in haar nieuwe functie nauw betrokken bij het in de steigers zetten van de toekomstige militaire organisatie. Om die straks berekend op haar taken te laten zijn, ontwikkelt het DGB visie, strategie en plannen', aldus het ministerie. Het daaruit voortvloeiende beleid vormt de schakel tussen politiek en uitvoering door de krijgsmachtonderdelen. Het DGB legt op basis van zorgvuldige afwegingen duidelijke keuzes voor aan de politieke leiding.

5 miljard euro extra

Boekholt-O’Sullivan komt op een mooi moment bij het directoraat. Niet langer hoeft elk dubbeltje meerdere keren te worden omgedraaid. Nu NAVO-grondgebied in Europa wordt bedreigd, ziet Nederland de noodzaak van een goed uitgeruste krijgsmacht in. Er wordt met € 5 miljard extra dan ook fors geïnvesteerd in de Defensieorganisatie. Boekholt-O’Sullivan krijgt zodoende veel minder te maken met ‘als we dit doen, kan dat allemaal niet.’

Naar Den Haag

Boekholt-O’Sullivan deed in meerdere functies ervaring op, sinds ze haar loopbaan in 1994 begon. In juli 2018 kreeg ze als commodore (vergelijkbaar met een brigadegeneraal) het bevel in handen over het Defensie Cyber Commando. Dit levert geïntegreerde militaire operationele en offensieve cybercapaciteit voor de krijgsmacht.

Ministerie van Defensie

Aansluitend werd Boekholt-O’Sullivan bevorderd tot generaal-majoor en trad aan als plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten. Nu verruilt ze haar werkplek in Breda voor de nieuwe functie op het ministerie van Defensie in Den Haag.