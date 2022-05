Geschoten bij beroving in Amsterdams hotel Slotermeer

Donderdagavond is rond 19.00 uur geschoten in een hotel aan de Oude Haagseweg in Slotermeer. Volgens de politie zou het om een beroving gaan.

Geen gewonden

Rond 19.00 uur is er in een hotelkamer geschoten bij een beroving. De dader is er vandoor gegaan. Er zouden voor zover bekend geen gewonden zijn gevallen.

Politie helikopter

De politie kwam massaal ter plaatse na de melding en ging op zoek naar de dader. Daarbij werd ook een politiehelikopter ingezet. De verdachte is richting de Nieuwe Meer gevlucht. Het gaat om een man rond de 24 jaar met een Aziatisch uiterlijk en hij droeg zijn haar in een staart en had een zwarte trui aan.