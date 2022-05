Traumahelikopter voor ongeval met 4 motoren naar TT Circuit Assen

Zaterdag heeft zich een ernstig ongeval voorgedaan op het TT Circuit in Assen. Vier motoren waren betrokken bij het ongeval tijdens de Ducati Club Races.

Traumahelikopter

Meerdere ambulances en een Mobiel Medisch Team per traumahelikopter kwamen naar het TT circuit. Het is niet bekend hoeveel gewonden er zijn gevallen. Tenminste 1 ambulance is kort na aankomst met grote spoed weer vanaf het circuit vertrokken met optische en geluidsignalen naar het ziekenhuis.