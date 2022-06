Lancering platform om grip te krijgen op energiekosten

De energierekening is voor mensen met een laag inkomen steeds moeilijker te betalen. Huishoudens voor wie dit problematisch wordt, weten vaak niet of en welke hulp er beschikbaar is. Om hierbij te helpen lanceren Geldfit, SchuldenLabNL en energieleveranciers Eneco, Essent, Greenchoice en Vattenfall woensdag een online platform. Via Geldfit.nl/energie krijgen mensen inzicht in de stappen die ze zelf kunnen zetten én in de beschikbare hulp van energieleveranciers en gemeenten.

Door de stijgende energieprijzen heeft inmiddels ruim een half miljoen huishoudens in Nederland te maken met energiearmoede. Daarnaast is er groeiend aantal huishoudens met een middeninkomen dat ook financiële problemen ervaart, sinds de stijging van de energieprijzen. Dit leidt tot een toenemend aantal klantvragen bij de energieleveranciers. Ook bellen meer mensen naar 0800-8115, het telefoonnummer van Geldfit. Dit was reden voor de initiatiefnemers om een online platform te ontwikkelen waar mensen snel en overzichtelijk informatie vinden hoe zij om kunnen gaan met de gestegen energieprijzen.

Frederieke Kokol (Geldfit) vertelt: 'Twee derde van de mensen die de afgelopen maanden in contact kwamen met Geldfit hadden vragen over de hoge energieprijzen. Via geldfit.nl/energie kunnen we op een toegankelijke manier hun vragen beantwoorden en zien ze direct welke hulp in hun situatie beschikbaar is.'

Hulp bij stijgende energiekosten

Het online platform helpt bezoekers grip te krijgen op de stijgende energiekosten. Zij krijgen advies passend bij hun situatie. Dit varieert van tips wat je zelf kunt doen om energie te besparen tot concrete hulp. Zo kunnen mensen in een groeiend aantal gemeenten in contact komen met een energiecoach in de buurt of een betalingsregeling treffen met de energieleverancier.

Via geldfit.nl/energie wordt ook duidelijk wie recht heeft op energietoeslag van de gemeente. Het verschilt per gemeente waar iemand energietoeslag kan aanvragen en wat de voorwaarden zijn. De VoorzieningenWijzer heeft de informatie over de energietoeslag per gemeente in beeld gebracht en wijst mensen de weg bij het vinden en aanvragen van de toeslag.

Het is daarnaast ook mogelijk via Geldfit om hulp te krijgen bij het op orde brengen van de financiën, van lokale vrijwilligers tot schuldhulpverlening in de gemeente. Via Geldfit.nl/energie kunnen mensen bekijken voor welke hulp zij in aanmerking komen.