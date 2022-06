Controle bakfiets leidt naar drugs en honderdduizenden euro’s cash

Rond 11.30 uur hielden agenten een controle op Veemkade en zagen een fietser door het rode licht rijden. Omdat de man op een elektrische bakfiets reed en flink de vaart had toen hij door rood reed, werd de fietser aan de kant gezet. Na de identiteitscontrole, vroegen agenten of zij in de bakfiets (die afgedekt was met zeil) mochten kijken.

Controle bakfiets

De eigenaar gaf toestemming en op dat moment werd een tas zichtbaar. Op de vraag of de agenten hierin mochten kijken, werd ook bevestig geantwoord. Toen de man de tas opende, roken de agenten direct een sterke lucht die zij herkenden als hennep. De man gaf toe een zakje wiet bij zich te hebben, maar de agenten dachten hier anders over gelet op de sterke lucht. Hierop werd besloten de tas te controleren en troffen de agenten een grote hoeveelheid hennep en voor gedraaide joints aan. Omdat duidelijk was dat deze drugs niet voor eigen gebruik was, werd de man (de 46-jarige Amsterdammer) aangehouden.

Tweede aanhouding

Het bleef echter niet bij deze aanhouding en de in beslagname van de drugs. De politieagenten pakten door en lieten agenten in burger de woning van de aangehouden Amsterdammer in de gaten houden. Nog geen tien minuten later verliet een man de woning met meerdere grote tassen. De onherkenbare agenten liepen langs deze man en roken de lucht van hennep. De man werd staande gehouden, de tassen gecontroleerd en ook hier zat weer een flinke hoeveelheid aan hennep en voor gedraaide joints in. Ook deze man (de 47-jarige Amsterdammer) werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Doorzoeking woning

Na de aanhoudingen, mocht na toestemming van de officier van justitie de woning van de eerst aangehouden verdachte worden doorzocht. In de woning werd nog meer softdrugs en enkele duizenden euro’s aan contant geld gevonden. De verdovende middelen en het geld werden in beslag genomen Maar toen de agenten op het balkon stonden, zagen zij een grote tas op het balkon beneden hen liggen. Meer dan vermoedelijk is deze tas door één van de aanwezigen in de woning naar beneden gegooid. De tas was namelijk (nog) kurkdroog terwijl alles nat van de regen was. De tas werd gecontroleerd en hier zat bijna 400.000 euro aan cashgeld in. Ook dit geld werd in beslag genomen.

Voorgeleidingen

De verdachten werden op 23 mei voorgeleid aan de rechter-commissaris die beide voor veertien dagen in bewaring heeft gesteld. Op 30 mei stonden de verdachten op de raadkamer van de rechtbank. Die heeft beslist dat één van de verdachte onder schorsende voorwaarden op vrije voeten wordt gesteld. De gevangenhouding van de andere verdachte is bij gebrek aan gronden afgewezen. Beide mannen blijven wel verdachte in deze zaak.