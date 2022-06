Step gevonden in zoektocht naar vermiste 9-jarige jongen Kerkrade

In de zoektocht naar de 9-jarige vermiste jongen is er een step gevonden bij een zwembad in Landgraaf op ongeveer 5 kilometer afstand van het speeltuintje in Kerkrade waar de jongen afgelopen woensdagavond voor het laatst werd gezien.

Step

De aangetroffen step lijkt erg veel op de zwarte step met rode handvatten die de jongen woensdagavond bij zich had. De step werd donderdagavond gevonden in een plantsoen van het zwembad In de Bende in Landgraaf, op ongeveer 5 kilometer afstand van het speeltuintje in Kerkrade. De politie zette de omgeving rond de aangetroffen step in Landgraaf ruim af en startte direct met een sporenonderzoek.

Amber Alert

Donderdag werd er vanwege de vermissing van de jongen al een landelijk Amber Alert uitgegeven.

Politie zoekt man die met kinderen voetbalde

Uit onderzoek van de politie blijkt dat drie kinderen en een man ten tijde van de verdwijning van Gino woensdag aan het voetballen waren op het speelveldje aan de Hertogenlaan en de Zonstraat in Kerkrade. Dit kan in de late middag of avond zijn geweest.

Kinderen inmiddels gesproken

'We hebben inmiddels met de drie kinderen kunnen spreken, maar helaas nog niet met de man. We doen een dringend beroep op deze man om zich te melden. Als buurtbewoners of anderen deze man daar hebben gezien, horen we dat ook heel graag. Elke tip kan van voor het onderzoek van waarde zijn', aldus de politie.